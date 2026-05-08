Fußball-WM 2026 ist ihr Ziel: Zwei Stuttgarter feiern Nationalelf-Debüt – der eine ist 74, der andere 76

Heinz Wöhrle und Günter Leonhardt von der Sportvg Feuerbach gehören seit Kurzem der Ü-75-Nationalmannschaft an. Das Team geht als Titelverteidiger in die diesjährige Weltmeisterschaft.
Was Florian Wirtz, Joshua Kimmich und die anderen A-Nationalspieler im Sommer gerne werden würden, das sind die deutschen Kicker der Altersklasse Ü 75 schon seit vergangenem Jahr: Fußball-Weltmeister. Ungeschlagen haben die Senioren in Japan den Titel eingefahren. Am Ende schickten die Edelkicker mit den grauen Schläfen den Gegner England mit einem glatten 3:0 nach Hause. „Ü75 zeigt Julian Nagelsmann, wie man Titel holt!“, titeln sie dazu auf ihrer Homepage (wm-der-herzen.de).