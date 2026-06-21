Fußball-WM 2026: Fußball-Krimi im Vier Peh – Fans fiebern gemeinsam dem Sieg entgegen

10 Die Fans jubeln im Vier Peh beim Spiel des deutschen Teams gegen die Elfenbeinküste. Foto: Roberto Bulgrin

Bei den Spielen des deutschen Teams lädt die Esslinger Kulturkneipe Vier Peh zum Public Viewing ein. Beim Spiel gegen die Elfenbeinküste war die Stimmung großartig.











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Der Jubel im Esslinger Vier Peh war ungebremst, als Deniz Undavs Tor das deutsche Nationalteam buchstäblich in letzter Minute zum Sieg führte. Über die tolle Stimmung beim Public Viewing in der Kulturkneipe freute sich Micha Schauer. „Die Leute brauchen diese Gemeinschaft.“ Mit Linda Kopp und dem Team organisiert er die Fußballabende bei den Spielen der deutschen Mannschaft. Das sei ein Kraftakt für alle, doch der Aufwand lohne sich. Bis Mitternacht dürfen die Fußballfans im Freien feiern. Bei späteren Spielen findet das Public Viewing drinnen statt. Beim Fußball-Krimi gegen die Elfenbeinküste fieberten die Gäste gemeinsam mit.