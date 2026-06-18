Fußball-WM 2026: Erster Spieltag komplett - das sind die schönsten Fan-Bilder

Vor einer Woche hat in Mexiko die Mammut-WM begonnen. Nun hat jedes Team einmal gespielt - und die Fans haben ihre Mannschaften gefeiert. Wir zeigen die bislang schönsten Bilder.

48 Teams spielen bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft - und sie alle haben mittlerweile einen Auftritt hinter sich. Das gilt nicht nur für die Spieler und Betreuer der Nationalmannschaften, sondern auch für ihre Fans. Trotz teils schwieriger Rahmenbedingungen bei der Einreise, den Ticketpreisen und den großen Entfernungen, haben die Anhänger schon für eine tolle Atmosphäre bei diesem Turnier gesorgt.

Farbenfroh und friedlich

Es war also schon viel los in den WM-Städten und -Stadien. Farbenfroh und friedlich ging es bislang zu. Wir haben einige der schönsten Fan-Bilder zum Abschluss des ersten Spieltags zusammengestellt.

Viel Spaß mit unserer Bildergalerie.