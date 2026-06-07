Fußball-WM 2026: Curacao und das DFB-Team - blaue Welle, weißer Riese

Bei der Fußball-WM 2026 treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Exoten und Favoriten - die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Zum Beispiel: Curacao und Deutschland.

Noch nie haben an einer Fußball-Weltmeisterschaft so viele Teams teilgenommen wie in diesem Jahr. 48 Mannschaften sind bei, wenn am 11. Juni diese Mammut-WM eröffnet wird. Darunter sind alte Bekannte, aber auch Neulinge und solche, die als Fußball-Exoten gelten. In diversen Gruppen treffen sie direkt aufeinander. Wir schauen auf diese besonderen Konstellationen. Und beginnen mit Gruppe E - mit Curacao und Deutschland.

Auf der offiziellen Website von Curacao versucht man derzeit mit einem recht einfachen Kniff, di numerische Unterlegenheit wettzumachen. Das kleine Land in der Karibik ist erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft vertreten, hat aber schon eine Bestmarke zu bieten. Noch nie hat ein, gemessen an der Größe der Bevölkerung, kleineres Land eine Mannschaft zur WM entsandt. Nicht einmal 150.000 Menschen leben auf der Insel - nun aber bekommt man es in der Vorrundengruppe E mit Deutschland (83,5 Millionen Einwohner), der Elfenbeinküste (29,4 Millionen) und Ecuador (18 Millionen) zu tun. Da kann Verstärkung nicht schaden.

Entsprechend müht man sich auf der entsprechenden Homepage, bei den globalen Fußballfans deren Herz für Außenseiter anzusprechen. „Wir laden Sie ein, uns in diesem Sommer zu unterstützen“, heißt es. Und: „Als die kleinste Nation nach Bevölkerung, die sich jemals für dieses Turnier qualifiziert hat sind wir der Außenseiter, dem man gerne zujubelt. Wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden: Stehen Sie hinter uns - als Ihr zweites Team oder sogar als Ihr erstes.“ Klappt es mit der Akquise, dann dürfe auch geträumt werden: „Vielleicht, nur vielleicht, können wir gemeinsam noch mehr Wunder möglich machen.“

Als Wunder gilt ja schon die Qualifikation für die WM. „The blue wave“, die blaue Welle, wie das Nationalteam genannt wird, soll also zurollen auf Deutschland (am 14. Juni), Ecuador (20. Juni) und die Elfenbeinküste (25. Juni). Und wer nun die Hoffnung auf mindestens einen Erfolg belächelt, sollte den Exotenstatus des WM-Neulings lieber noch einmal überprüfen.

Dick Advocaat war als Trainer schon zweimal bei einer WM - nun ist er mit Curacao wieder dabei. Foto: IMAGO/ANP

Sicher, Curacao ist erst einmal ein kleines Licht auf der globalen Fußballbühne. „Wir sind Außenseiter“, sagt auch der Angreifer Jürgen Locadia. Und der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte das Team nach der Gruppenauslosung „eine Wundertüte“. Aber allein auf die Liste der Vereine, bei denen die Spieler aus dem WM-Kader unter Vertrag stehen, beweist, dass da ein bisschen mehr dahintersteckt als ein eher zufälliges Fußballwunder.

„Viele Spieler mit Wurzeln in Curaçao haben wie ich zunächst für niederländische Nachwuchsteams gespielt und sich später umentschieden“, erklärt Locadia, der 2014 fast im WM-Kader der Niederlande gestanden hätte. Nun ist er 32, spielt in den USA für den Miami FC und erfüllt sich zwölf Jahre später seinen WM-Traum mit dem Heimatland seiner Mutter.

Auch Julian Nagelsmann kennt die Lebensläufe wie jenen von Jürgen Locadia. „Viele Spieler sind in den Niederlanden geboren, sind dort ausgebildet worden, sprich auf europäischem Topniveau“, sagt der deutsche Coach und versichert: „Wir werden nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen.“ Miami FC, VVV Venlo, PSV Eindhoven, NEC Nijmegen, Kayserispor, FC Zürich, FC Middlesbrough - die Clubs der Jungs von der blauen Welle können durchaus verortet werden auf der Fußball-Landkarte. Und ihr Trainer ist sowieso ein alter Bekannter mit durchaus ruhmreicher Vergangenheit.

Dick Advokaat war schon mit den Niederlanden und mit Südkorea bei einem WM-Turnier. Seit 2024 hat er den Grundstein für das blaue Wunder gelegt, trat nach der erreichten WM-Qualifikation aber zurück. Seine Tochter war erkrankt, die Familie ging vor. Das mit seinem Nachfolger Fred Rutten in Curacao aber schief - weshalb der heute 78-Jährige vor dem Turnier zurückgekehrt ist. Er sagt und fragt: „Jeder kann überraschen. Warum nicht Curacao?“ Jürgen Locadia ergänzt: „Jedes Spiel beginnt bei 0:0 - und wir können frei aufspielen.“

NAch 2018 und 2022 steht das DFB-Team unter Druck

Das will auch das deutsche Team, steht nach zwei verkorksten WM-Turnieren - 2018 und 2022 kam das Aus bereits in der Vorrunde - aber unter dem Druck, mal wieder etwas zu erreichen auf der großen Bühne des Weltfußballs. Dabei ist klar: Gerade Curacao, die blaue Welle, darf zum Auftakt den weißen Riesen nicht zu Fall bringen. Nicht einmal 26 Millionen Euro beträgt der Gesamt-Marktwert des Karibik-Kaders. Das Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erreicht hier fast eine Milliarde Euro. Hat einen Trumpf aber nicht.

Die Sympathiewerte eines Außenseiters.