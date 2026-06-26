Fußball-WM 2026: Bundesliga? Ex-VfB-Meister Osorio empfiehlt Wunderkind Mora

Er wurde Meister mit dem VfB Stuttgart. Nun spricht Ricardo Osorio über Mexikos Wunder-Teenager Mora und welche Vereine eine gute Option für ihn wären.
Ricardo Osorio hält auch die Bundesliga für einen guten nächsten Schritt für Mexikos Fußball-Wunderkind Gilberto Mora. Der mittlerweile 46-Jährige gab in der mexikanischen Zeitung „Mediotiempo“ auch gleich Vereinsempfehlungen ab. Mora würde zu einem Verein wie dem VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund passen, sagte Osorio und nannte zudem noch Benfica Lissabon aus Portugal. Er sprach dabei von Ausbildungsvereinen. Bei solchen Clubs könne Mora glänzen.