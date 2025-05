Die Telekom hat sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Demnach hat die Telekom mit ihrem Pay-Sender MagentaTV den Zuschlag für die Live-Rechte für die WM in den USA, Mexiko und Kanada erhalten.

Die Telekom wollte sich auf dpa-Nachfrage nicht dazu äußern. Ein Sprecher verwies auf die angekündigte Pressekonferenz am Freitag in Berlin, wo der Deal mit dem Weltverband FIFA womöglich bekanntgegeben werden könnte. Das WM-Turnier im kommenden Jahr umfasst 104 Spiele, 48 Mannschaften sind am Start - so viele wie noch nie.

Sublizenzen für ARD und ZDF möglich

Wahrscheinlich wird die Telekom Sublizenzen an andere TV-Sender vergeben. Das hatte der Bonner Konzern bereits bei den TV-Rechten der Heim-Europameisterschaft 2024 so gemacht, als die ARD und ZDF Partien des Turniers übertragen durften.

Laut Rundfunkstaatsvertrag müssen alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im „frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm“ ausgestrahlt werden. Diese Spiele gelten als Ereignisse „von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“.