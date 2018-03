Fußball-WM 2018 in Russland Das haben die WM-Städte sonst noch zu bieten

Tausende von Kilometern liegen zwischen den elf Spielorten, in denen die Teilnehmer der Fußball-WM 2018 und deren Fans in Russland gastieren. Wir zeigen, warum sich die lange Reise nicht nur wegen des Turniers lohnt.





Stuttgart - Die Austragungsorte der Weltmeisterschaft in Russland könnten geografisch kaum unterschiedlicher gelegen sein. Knapp 2500 Kilometer trennen die russische Enklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen, sowie die Millionenmetropole Jekaterinburg am Fuße des Uralgebirges. Reiselustige Fans können im Turnierverlauf also sowohl in St. Petersburg einen Sprung in die kalte Ostsee wagen, als auch bei einem Stopp ihrer Mannschaft in Sotschi die angenehmen Wassertemperaturen des Schwarzen Meers genießen.

Abgesehen von dem Fußball-Zirkus, der durch das flächengrößte Land der Welt tingelt, gibt es in den Spielstätten einige Sehenswürdigkeiten und interessant Ausflugsziele. Darunter unter anderem Samara – seit 1992 die Partnerstadt Stuttgarts.

In einer Fotostrecke stellen wir vor, was es in den Städten zu entdecken gibt und beginnen mit den Spielorten der deutschen Mannschaft.