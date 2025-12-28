Nach 23 Spielen trifft Florian Wirtz erstmals für den FC Liverpool. Wie der Nationalspieler seinen Premierentreffer erlebt – und was Trainer Slot ihm jetzt zutraut.
Liverpool - Mit großer Erleichterung hat Nationalspieler Florian Wirtz auf das Ende seiner Torflaute beim FC Liverpool reagiert. "Ich war sehr glücklich und bin es immer noch", sagte der 22-Jährige nach seinem ersten Pflichtspieltreffer für den englischen Fußball-Meister beim 2:1-Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers. "Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor schießen würde. Aber natürlich wollte ich früher anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben", fügte Wirtz hinzu.