Ausnahmespieler Florian Wirtz ist zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Als Trainer des Jahres wurde bei der vom "Kicker" organisierten Abstimmung Julian Schuster vom SC Freiburg ausgezeichnet.











Link kopiert



Berlin - Ausnahmespieler Florian Wirtz ist zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Als Trainer des Jahres wurde bei der vom "Kicker" organisierten Abstimmung Julian Schuster vom SC Freiburg ausgezeichnet. Bei der Wahl zur Fußballerin des Jahres gab es mit den Nationalspielerinnen Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn zwei Siegerinnen.