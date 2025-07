Fußball-WFV-Pokal: Von der Fast-Blamage zur Überraschung

Am vergangenen Samstag in der ersten Runde des WFV-Pokals bei der drei Klassen tieferen SGM Lautern-Essingen gerade noch durch ein erfolgreiches Elfmeterschießen weitergekommen, gelang dem Neu-Verbandsligisten TSV Weilimdorf nur vier Tage später die Überraschung. Am Mittwoch in der zweiten Pokalrunde besiegten die Nord-Stuttgarter an der heimischen Giebelstraße den Oberligisten TSV Essingen mit 4:2. Und das „auch völlig verdient“, wie der Weilimdorfer Coach Manuel Fischer sagt.

Der TSV Weilimdorf hat also innerhalb von besagten vier Tagen gezeigt, was den Pokal – egal auf welcher Ebene – so ausmacht. Das Unterschätzen eines Underdogs und das über sich Hinauswachsen gegen ein höherklassiges Team. Bemängelte Trainer Fischer gegen den Kreisliga-A-Vertreter Lautern-Essingen noch die mangelnde Einstellung, war er von seiner Truppe gegen die bessere Mannschaft aus Essingen völlig begeistert – mehr noch. „Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie das umgesetzt haben,was ich von ihnen gefordert habe“, konstatiert der Ex-Profi.

Konkret habe die Mannschaft super in der Gruppe gegen den Ball gearbeitet, eine hohe Laufbereitschaft gezeigt und auch eine enorme Leidensfähigkeit auf dem Platz gebracht. Letzteres auch in kristischen Phasen, in den es nicht so gut gelaufen sei, die Begegnung hätte kippen können. „Da hat sich keiner hängen gelassen und ist an seine Grenzen gegangen. So sind wir auf dem richtigen Weg.“

Und der Neu-Verbandsligist ließ sich auch von einem frühen Rückschlag nicht vom geplanten Weg abbringen. Denn bereits nach sieben Minuten brachte Benjamin Dudda den favorisierten Oberligisten in Führung, die Weilimdorfer Abwehr agierte dabei noch etwas schläfrig. Doch keine 120 Sekunden später war der Gleichstand wieder hergestellt. Weilimdorfs Neuzugang zwischen den Pfosten – Matej Barisic – schlug den Ball hinter die Essinger Abwehrkette und der schnelle Riccardo Scarcelli startete durch und vollendete zum Ausgleich. „Barisic hat einen unheimlich weiten Schlag, davon haben und wollen wir auch weiterhin profitieren“, sagt Fischer. Bis zur Pause hielten die Weilimdorfer an ihrem Konzept fest und bauten gegen „einen alles anderes als schwachen Gegner“, so Fischer, die Führung bis auf 3:1 aus. Es trafen für die Hausherren Abwehrspieler Rinis Krasniqi (14. Minute) und erneut Scarcelli (38.). Einziger Kritikpunkt Fischers: „Wir hätten mit einer höheren Führung in die Kabine gehen müssen.“ Diese Nachlässigkeit rächte sich letztlich aber nicht entscheidend. Zwar gelang dem Oberligisten durch Lennart Ruther in der 52. Minute der Abschlusstreffer zum 2:3, doch nur sieben Minuten später sorgte Weilimdorfs Angreifer Terry Offei für den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung. Beim 4:2 für die Gastgeber blieb es auch bis zum Schlusspfiff. Auch deshalb, weil Matar Nije – gekommen aus der A-Jugend des FSV Bietigheim-Bissingen – in der Innenverteidigung „einen guten Pflichspieleinstand“ feierte und Maximilian Wojcik erstmals 90 Minuten durchhielt. Der Defensivmann fiel fast die gesamte vergangene Saison wegen eines Bandscheibenvorfalls aus. „Das sah schon gut aus, aber wir müssen ihn behutsam aufbauen.“

Die dritte Runde im WFV-Pokal ist auf Mittwoch, 13. August, terminiert. Der Weilimdorfer Gegner wird der Sieger der Samstag-Partie TSV Bad Boll (Landesliga) gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen sein.

TSV Weilimdorf: Barisic – Krasniqi (90. + 1 Kiral), Zinram-Kisch, Bozoglu, Nije, Milenkovic – Wojcik, Küley (90. + 4 Ural), Scarcelli (89. Fara) – Offei, Joas (75. Genc).