Fußball: WFV-Pokal: Vom Angstgegner bis zum Saison-Highlight

1 Lukas Zweigle (rechts) sollte in der kommenden Runde zur Stabilität der Calcio-Abwehr beitragen. Daraus wird vorerst nichts, er hat sich den Mittelfuß gebrochen, fehlt dementsprechend auch im Pokalspiel am Sonntag. Foto:

Die erste Runde des WFV-Pokals bedeutet auch für die Teams aus Stuttgart und von den Fildern den Pflichtspiel-Auftakt. Die Erwartungen könnten unterschiedlicher nicht sein.











Die Fußball-Vereine befinden sich bereits wieder in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26, haben auch schon Testspiele absolviert. An diesem Wochenende wird es für einige aber wieder erstmals ernst, geht es im ersten Pflichtspiel der Runde – im WFV-Pokal – ums Weiterkommen. Oder in einem Fall einfach darum, Spaß zu haben.