Fußball, WFV-Pokal: TV Oeffingen: Jetzt wartet der SGV Freiberg

1 Maldin Ymeraj (rechts) trifft vor der Pause dreimal für den TVOe. Foto: /va Herschmann

Der TV Oeffingen gewinnt das Duell der Landesligisten in der ersten Runde des württembergischen Fußballpokals beim SV Kaisersbach.











Den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen ist mit ihrem neuen Trainer Rico Scheurich ein erfolgreicher Start in die Saison gelungen. Mit 4:0 (3:0) hat der TVOe am Samstag auswärts den gleichklassigen SV Kaisersbach in der ersten Runde des württembergischen Pokals geschlagen. Maldin Ymeraj, der seit dieser Saison mitspielender Co-Trainer ist, gelang ein lupenreiner Hattrick in der ersten Spielhälfte, den Schlusspunkt setzte Faton Sylaj.