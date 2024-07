Fußball-WFV-Pokal: TV Echterdingen: Pokal-KO in der 109. Minute

Pokal-KO in der 109. Minute

1 Caglar Celiktas (links) erzielte den 1:2-Abschlusstreffer für den TV Echterdingen. Foto: Günter Bergmann

Die Fußballer des TV Echterdingen verlieren beim Landesligisten VfL Sindelfingen nach Verlängerung.











„Gegen einen klassenniedrigeren Verein sollte man eigentlich eine Runde weiterkommen“, sagt Valentin Haug. Dem Trainer des Verbandslisten TV Echterdingen und seinem Team ist dies am Samstag beim Landesligisten VfL Sindelfingen aber nicht gelungen. Durch eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung ist das WFV-Pokal-Kapitel in dieser Saison für die Echterdinger Kicker bereits in Runde eins beendet. Trotz des Ausscheidens war Haug aber dennoch nicht unzufrieden mit den Seinen. „Erst vier Trainingseinheiten haben wir absolviert, dafür war der Fitnesszustand des Teams schon erfreulich gut und die Truppe hat nie aufgegeben.“