Fußball-WFV-Pokal: SV Fellbach: Nächster Schritt in die richtige Richtung

1 Traf beim 5:0-Sieg zweimal für Fellbach: Benjamin Causevic (oben). Foto: Günter Schmid

Der Fußball-Oberligist SV Fellbach steht nach einer verbesserten Leistung in der dritten Runde des WFV-Pokals.











Die neue Herausforderung beginnt für den Neu-Oberligisten SV Fellbach am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Nöttingen. Alles was davor ist, sieht der neue Trainer Tomislav Zoric als Vorbereitung eben auf die Oberliga-Premier. So auch die zweite Runde des WFV-Pokals am vergangenen Samstag beim Landesligisten NK Croatia Bietigheim. Nicht nur das Resultat mit 5:0 für die Seinen hat dem Coach gefallen. Vor allem will er eine weitere Entwicklung der fast völlig neu zusammengestellten Fellbacher-Belegschaft im Vergleich zum Pokal-Auftakt vor einer Woche beim SG Weinstadt erkannt haben. „Wir haben die richtigen Schlüsse aus der Weinstadt-Partie gezogen und sind auf dem richtigen Weg“, sagt Zoric.