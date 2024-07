Fußball, WFV-Pokal: SV Fellbach: Ein hartes Stück Arbeit

1 Bleart Dautaj trifft zum entscheidenden 2:0 für die Gäste aus Fellbach Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen bei der SG Weinstadt mit 2:1 und ziehen in die zweite Runde des württembergischen Pokalwettbewerbs ein.











Link kopiert



Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach sind in die zweite Runde des württembergischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Das Team um den neuen Trainer Tomislav Zoric besiegte am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Benzach den Landesliga-Aufsteiger SG Weinstadt mit 2:1(0:0). In der zweiten Runde am kommenden Wochenende wartet nun der Landesligist NK Croatia Bietigheim, der sich bereits am Samstag bei der SKV Rutesheim mit 4:2 durchgesetzt hatte. „Man hat meinen Spielern die Nervosität angemerkt. Der eine oder andere hatte schon einen Zitterfuß“, sagte Zoric nach der Begegnung, in der lange, lange Zeit kein Zwei-Klassen-Unterschied zu erkennen war.