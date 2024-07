Fußball-WFV-Pokal: Stuttgarter Teams: Bekannten-Treff und eine laufintensive Übungseinheit

1 Kapitän Bastian Joas (rechts) wird dem TSV Weilimdorf im Pokalspiel gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd fehlen. Foto: Archiv/ Holger Strehlow

In der Verbands-, Landes- und Bezirksliga Stuttgart/Böblingen geht es am Wochenende 17./18. August wieder um Punkte. Den Pflichtspielauftakt bildet aber von diesem Freitag an die erste Runde im WFV-Pokal. Während die meisten Teams aus Stuttgart und den Fildern aufs Weiterkommen schielen, steht beim Bezirkspokal-Sieger SC Stammheim die Vorfreude im Vordergrund, gegen einen höherklassiges Club spielen zu können. Gelöst zuschauen kann indes der Neu-Oberligist Calcio Leinfelden Echterdingen. Dieser hat in der ersten Runde ein Freilos.