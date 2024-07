1 Joel-Noah Graham (links) und der MTV-Stuttgart, hier eine Szene aus dem vergangenen Liga-Spiel gegen Donzdorf, sind raus aus dem Pokal. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Fußballer des MTV Stuttgart vergeben viele Chancen und verlieren in der zweite Runde des WFV-Pokals.











Link kopiert



Ein Sieg und ein Unentschieden waren die Ausbeute des Landesligisten MTV Stuttgart in der Vorsaison gegen den JC Dorndorf. Am Sonntag setzte es für das Team vom Kräherwald mit 1:2 indes die erste Niederlage gegen den Liga-Konkurrenten, gleichbedeutend mit dem Aus in der zweiten Runde des württembergischer Verbandspokals.