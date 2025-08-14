Fußball – WFV-Pokal: FV Neuhausen ist dem Favoriten ebenbürtig

Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen unterliegen dem Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd in der 3. Runde des WFV-Pokals mit 1:2, halten aber 90 Minuten lang mit.

Es war die letzte Aktion bei der 1:2 (1:1)-Niederlage des Fußball-Landesligisten FV Neuhausen gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd in der 3. Runde des WFV-Pokals, die es in sich hatte, für Spannung sorgte – und die Gemüter noch einmal erhitzte: Kurz vor dem Abpfiff zappelte der Ball durch einen Kopfball vom eingewechselten FVN-Kicker Fabio Andretti im Netz, aber Schiedsrichter Patrick Fischer nahm den vermeintlichen 2:2-Ausgleichstreffer aufgrund eines Foulspiels zurück. Und das zum Unverständnis vieler Neuhausener Fans, Spieler und der Verantwortlichen, die sich lautstark beim Referee beschwerten. „Ich habe die Aktion nicht gut gesehen, kann sie daher nicht beurteilen, aber meine Spieler sagten mir, dass es ein ganz normaler Zweikampf war“, erzählte FVN-Coach Ugur Yilmaz und ergänzte: „Der Schiedsrichter hatte eine großzügige Linie, daher war es komisch, dass er so einen Rempler abgepfiffen hat.“

„Es wäre mehr möglich gewesen“

Nichtsdestotrotz können die FVN-Kicker, die nur kurz die Köpfe hängen ließen, stolz auf ihre Leistung sein. Die Neuhausener hielten mit dem Favoriten Gmünd – der mit einem Sieg und einem Remis auf Rang vier der Oberliga steht – 90 Minuten lang gut mit und erspielten sich Respekt. Das verblüffte auch einige Zuschauer auf der Tribüne: „Ich hatte eigentlich mit einer hohen Pleite gerechnet, aber die Neuhausener haben das echt gut gemacht. So wird die kommende Landesliga-Runde Spaß machen.“ Neuhausens Trainer Yilmaz bewertete die Leistung seines Teams nicht über, war aber „sehr zufrieden“ mit dem Auftritt: „Es wäre mehr möglich gewesen und wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Der Gegner hatte wenige Möglichkeiten, wir dafür ein paar mehr, aber die haben wir nicht genutzt.“

Die ersten 20 Minuten der Partie waren geprägt von vielen Fehlern beider Teams im Spielaufbau. Aber manch einer auf der Tribüne rieb sich verwundert die Augen, denn der Underdog aus Neuhausen war das spielerisch bessere Team, giftig in den Zweikämpfen und erspielte sich die eine oder andere gute Möglichkeit, die aber nicht zum Torerfolg führte. „Wir haben den Gegner dahingehend überrascht, weil wir hoch attackiert haben. Ich glaube, die Gmünder haben erwartet, dass wir tiefer stehen werden“, sagte Yilmaz, der dann aber sah, wie die Oberliga-Kicker aufdrehten und das Pressing seines Teams nicht mehr ganz aufging. Die Gmündener legten einen Zahn zu und gingen mit einer der wenigen Chancen in der 26. Minute durch Veljko Milojkovic mit 1:0 in Führung. „Durch einen langen Ball kassierten wir das erste Gegentor, und das, obwohl wir kurz davor eine gute Chance durch Markus Fickeisen hatten“, sagte Yilmaz, „dann sind wir aber gut zurückgekommen.“

Die Neuhausener überstanden die Drangphase der Gmünder – darunter ein Eckballfestival, das FVN-Keeper Krystian Rudnicki aufgrund der Acht-Sekunden-Regel selbst einleitete, die Kopfballchancen des Gegners aber auch stark parierte – und knüpften an ihre gute Leistung an. Und kamen wieder zu eigenen Möglichkeiten: Neuzugang David Govorusic, der vorne immer wieder gut die Bälle behauptete und die Gmünder Verteidigung auf Trab hielt, legte quer auf Fickeisen, den anderen Neuen im Sturm, der aber nicht zum Abschluss kam. Kurz darauf war Normannia-Keeper Pius Albrecht dann aber doch überwunden: Nach einer Ecke erzielte der neue Stratege im FVN-Mittelfeld Ammar Memic per Kopf den verdienten 1:1-Ausgleich.

Unglückliches Eigentor besiegelt FVN-Niederlage

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Bild auf dem Rasenplatz nicht. Die Neuhausener waren dem Favoriten ebenbürtig, schafften es aber nicht mehr, gefährlich nach vorne zu kommen. „Wir waren auch nach der Pause noch präsent, aber der letzte Wille im Eins-gegen-Eins hat bei uns gefehlt“, monierte Yilmaz. Die Gmündener erhöhten den Druck auf die FVN-Verteidigung und ein katastrophaler Rückpass von Kapitän Janis Denzinger, dem Keeper Rudnicki hinterher eilte, den Ball aber nicht mehr zu fassen bekam, landete in den eigenen Maschen. „Durch ein fatales Eigentor geraten wir dann wieder in Rückstand. Aber gegen solch ein starkes und abgezocktes Team darf man sich einfach keine Fehler erlauben“, sagte Yilmaz.

Saisonauftakt gegen TV Echterdingen

Die Oberliga-Kicker versuchten bis zum Schluss, das Ergebnis zu verwalten, aber rechneten nicht damit, dass die Neuhausener sich nicht geschlagen gaben. Am Ende reichte es aber nicht ganz, den Favoriten in die Verlängerung zu zwingen – auch weil etwas Glück fehlte.

„Es war ein Pokalspiel, das emotional geführt wurde und nicht mit einem Ligaspiel gleichzusetzen ist“, betonte Yilmaz, der kurz nach der Partie im Kopf schon beim Saisonauftakt am Sonntag (15 Uhr) gegen den Verbandsliga-Absteiger TV Echterdingen war. Zur selben Zeit startet auch der Aufsteiger TSV Köngen beim GSV Maichingen in das Abenteuer Landesliga. Yilmaz war vor allem vom „Kampfgeist des Teams“ angetan, den es nun auf das erste Spiel gegen Echterdingen zu übertragen gilt. „Jeder hat gesehen, dass wir das Potenzial und eine gute Mannschaft haben“, sagte Yilmaz, der freilich lieber Siege feiern will – und auf Spannung bis zum Schluss verzichten kann.

FV Neuhausen: Rudnicki – Denzinger, Schestakow, Arslan, Herzog (83. Maier) – Potsolidis (72. Schenk), Plattenhardt, Memic (81. Andretti), Wanner (25. Stickel) – Fickeisen (66. Güth), Govorusic.

1. FC Normannia Gmünd: Albrecht – Staiger, Mayer (90.+4 Grupp) Rössler, Ramovic (72. Filipovic) – Hofmeister (90.+1 Avigliano), Kianpour (80. Wilhelm), Gnaase, Kelecti (86. Reik) – Aschauer, Milojkovic.

Schiedsrichter: Patrick Fischer (Herrenberg).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Milojkovic (26.), 1:1 Memic (40.), 1:2 Denzinger (53., Eigentor).

Beste Spieler: Govorusic, Memic, Plattenhardt / Kelecti, Rössler.