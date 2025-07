Fußball-WFV-Pokal: Ein Brasilianer für Calcio

1 Im WFV-Pokal findet aktuell die zweite Runde statt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Fußballer des TSV Bernhausen empfangen Maichingen, die Leinfelden-Echterdinger spielen in Bad Boll.











Link kopiert



Die zweite Runde des WFV-Pokals steht an diesem Wochenende an. Für den Verbandsligisten Calcio-Leinfelden Echterdingen bedeutet die Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim Landesligisten TSV Bad Boll die letzten Testminuten vor dem Saisonstart am Sonntag, 10. August, zuhause gegen den TSV Oberensingen. Dennoch befindet sich Trainer Francesco Di Frisco immer noch in der personellen Findungsphase, will „auch weiterhin durchmischen“, wie er sagt.