Fußball-WFV-Pokal: Der Trainer befürchtet Kopfschmerzen

Es war beeindruckend, wie sich der Landesligist TSV Bernhausen in der zweiten Runde des WFV-Pokals präsentierte. Ganz zum Leidwesen des Liga-Konkurrenten GSV Maichingen, der am Fleinsbach praktisch vom Anpfiff weg chancenlos war und mit 0:4 unter die Räder kam. Laut Bernhausens Coach Roko Agatic seien die Gäste damit noch gut bedient gewesen. Denn: „Die Partie hätte gut und gerne auch zweistellig ausgehen können“, sagt Agatic.

Und dies, obwohl die Gastgeber auf vier Stammkräfte der vergangenen Saison verzichten mussten. Bogdan Rangelov wurde wegen muskulärer Problemen geschont, Mikail Gümüssu ist noch gesperrt und Henry Alber sowie Ivan Matanovic weilen im Urlaub. „Zugegeben“, sagt Agatic, „die anderen Akteure samt Bankspieler haben ihre Sache so hervorragend gemacht, dass das Fehlen der Vier sehr gut kompensiert wurde, und das von Beginn an“. Der Wille habe gepasst, läuferisch hätten die Seinen alles gegeben und auch spielerisch habe man überzeugt. Hilfreich war zudem, dass die Gastgeber frühzeitig treffsicher waren. Lukas Walz beförderte bereits nach fünf Minuten einen flachen Querpass von Mihael Tomic aus zehn Metern zur Führung ins Netz. Vier Minuten später probierte sich Julijan Milos per 20 Meterschuss und durfte jubeln. Die Gäste waren geschockt und die Bernhausener ließen sie weiterhin in der Schockstarre beziehungsweise legten in der 42. Minute – erneut durch Milos – zum vorentscheidenden 3:0 nach. Acht Minuten nach Wiederbeginn stellte Mihael Tomic den 4:0-Endstand her.

Wie gesagt, Agatic war mit seiner Belegschaft hoch zufrieden, jedoch verdiente sich Rechtsverteidiger Michael Henneh, gekommen von Croatia Bietigheim, ein Sonderlob. „Er ist unheimlich schnell und hat hervorragend mit und gegen den Ball gearbeitet und stellt eine weitere, gute Alternative im Defensivbereich dar.“ Da besagte Alternativen nun so gut wie auf allen Position im Bernhausener Spiel existieren, das Team zwei Wochen vor Saisonbeginn eine unglaubliche Frühform aufweist, befürchtet Coach Agatic „Kopfschmerzen beziehungsweise Kopfzerbrechen“, sagt er lachend. Grund: Wenn es so weitergehe, dann habe er nahezu auf jeder Position die Qual der Wahl, müsse sich gründlich überlegen, wer auflaufe.

Möglicherweise auch am Mittwoch, 13. August, wenn die dritte Runde im WFV-Pokal ansteht. Etwas ganz Besonderes, weiß der Coach, schließlich sei der Verein noch nie soweit im Pokal gekommen. Der Gegner lässt indes noch auf sich warten. Die Partie TSGV Waldstetten (Landesliga) gegen die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach (Verbandsligist) findet erst an diesem Montag statt. Sollte der Landesligist gewinnen, spielen die Bernhausener auswärts, bei einem Sieg des Verbandsligisten hat man Heimrecht.

TSV Bernhausen: Livancic – Henneh, Ege (79. Sterian), Lujic, Meinlschmidt – Kranz (76. Böhmer), Milos, Tomic (65. Vlasic), Jordacevic (72. Stegl), Walz (65. Demir) – Markic.