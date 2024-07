Fußball–WFV-Pokal: Der Oberligist nutzt die Kleinigkeiten

1 Weilimdorfs Enis Küley (link) im Duell mit Gmünds Fabijan Domic. Foto: Günter Bergmann

Im WFV-Pokal unterlaufen dem Fußball-Landesligisten TSV Weilimdorf zu viele Fehler und Normannia Gmünd lässt sich nicht zweimal bitten.











Link kopiert



Nichts war’s mit der Überraschung – im Gegenteil. Der Landesligist TSV Weilimdorf verlor in der ersten Runde des WFV-Pokals zu Hause gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmüd mit 1:7 (0:4) und kann sich damit voll und ganz auf den Saisonauftakt am 18. August gegen den MTV Stuttgart konzentrieren. Der Sieg des Favoriten war verdient, fiel aber etwas zu hoch aus. Denn auch den Gastgebern bot sich so manche gute Chance, um das Resultat freundlicher zu gestalten. Aber genau im Abschluss sieht Weilimdorfs Trainer Manuel Fischer auch nach der Gmünd-Partie noch Handlungsbedarfs. „Wir benötigen einen Stürmer, der knipst und in der Saison um die 20 Treffer markiert“, sagt Fischer, „den sehe ich aktuell nicht, wir müssen noch personell nachlegen“.