Fußball-WFV-Pokal: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Generalprobe endet mit herber Schlappe

1 Riccardo Scarcelli kam mit Calcio zu Fall, während Denis Latifovic und die TSG Balingen obenauf waren. Foto: Günter Bergmann

Die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen sind im WFV-Pokal gegen die TSG Balingen, gegen die sie auch zum Auftakt in der Oberliga spielen, chancenlos.











Oh je, brennt bei Calcio Leinfelden-Echterdingen bereits wieder der Baum bevor es überhaupt auf die erste Punktejagd geht? Der Neu-Oberligist verlor nämlich vor 400 Zuschauern in der zweiten Runde des württembergischer Verbandspokal zuhause gegen die TSG Balingen glatt mit 0:5 (0:3). Vor dem Saisonstart am kommenden Samstag (15.30 Uhr) muss den Italo-Schwaben somit bange sein, heißt der Gegner doch erneut TSG Balingen – und das noch auf dessen Anlage.