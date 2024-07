Fußball-WFV-Pokal, 2. Runde: Wenn der Pokal gleichzeitig die Generalprobe ist

1 Nicht beim Pokalspiel und auch generell nicht mehr für Calcio am Ball: Innenverteidiger Josip Pranjic (rechts) hört nun doch auf. Foto: Günter Bergmann

Die zweite Runde des WFV-Pokals bedeutet für den Oberligisten Calcio-Leinfelden-Echterdingen in dieser Saison die Premiere in die diesem Wettbewerb. In Runde eins hatte das Team Freilos. Gleichzeitig ist es aber auch ein Vorgeschmack auf die Premiere in der Oberliga. Der Gegner im Heimspiel am Sonntag ist die TSG Balingen, eben dieser Club, bei dem die Italo-Schwaben am 3. August in das Neuland Oberliga starten. Der Landesligist MTV Stuttgart tritt indes am Sonntag bei einem alten Bekannten, dem JC Donzdorf, an.