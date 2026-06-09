Fußball-Weltmeisterschaft: Weniger Auswanderer in WM-Gastgeberländer Kanada und USA

Die USA und Kanada verlieren bei deutschen Auswanderern an Attraktivität. Das meldet das Statistische Bundesamt anlässlich der WM. Doch das dritte WM-Gastgeberland ist beliebter geworden.
Wiesbaden - Zwei der drei Gastgeberländer der bald startenden Fußball-Weltmeisterschaft haben in den vergangenen zwanzig Jahren bei deutschen Auswanderern deutlich an Beliebtheit verloren. In die USA wanderten vergangenes Jahr etwa 8.900 Deutsche aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sei mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021 der tiefste Stand der vergangenen 20 Jahre.