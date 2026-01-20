Fußball-Weltmeisterschaft: Telekom zeigt 18 WM-Spiele exklusiv
Die Telekom wird 18 Spiele der WM exklusiv übertragen. Foto: Markus Lenhardt/dpa/Markus Lenhardt, Claudio Thoma/KEYSTONE/dp

Frankreich gegen Senegal und weitere WM-Highlights gibt es nur bei MagentaTV. Das ergibt die erste Verteilungsrunde der beteiligten Sender.

Von den ersten beiden Gruppenspieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Telekom 18 der insgesamt 48 Spiele exklusiv zeigen. Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.

 

Die Telekom zeigt alle 104 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada, davon 44 Begegnungen exklusiv. Kostenfrei übertragen ARD und ZDF 60 Begegnungen, darunter die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale.

Die weitere Verteilung der WM-Spiele zwischen den drei beteiligten Sendern erfolgt vor dem dritten Gruppenspieltag. MagentaTV wird dann sein Angebot mit täglichen Exklusivspielen ausbauen und drei Konferenzen anbieten.

 