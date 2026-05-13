Die Kritik an den hohen Nahverkehrspreisen für die Anreise zur Fußball-WM 2026 ist groß. Nun reagieren die Organisatoren in New York und New Jersey mit drastischen Preissenkungen.
New York/New Jersey - Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben die Organisatoren in New York und New Jersey die Transportkosten für Fans drastisch gesenkt. Sie reagieren damit auf heftige Kritik an den Preisen für Fahrten zu den WM-Spielen im MetLife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey.