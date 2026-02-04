Fußball-Weltmeisterschaft: Droht WM-Ausfall? Ter Stegen muss operiert werden

Marc-André ter Stegen muss zum Start in das WM-Jahr nach der nächsten Verletzung operiert werden. Wie lange Deutschlands eigentliche Nummer eins ausfällt, ist aber noch offen.
Girona - Die Hoffnungen von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen auf den Platz im WM-Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sinken weiter. Der 33-Jährige muss nach seiner Oberschenkelverletzung operiert werden, wie sein Club FC Girona bei X mitteilte. Die Dauer seiner Ausfallzeit werde aber erst nach dem Eingriff am Freitag festgelegt.