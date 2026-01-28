1974, 2006, ... 2042? Ist eine dritte Fußball-WM in Deutschland nur Träumerei oder eine realistische Perspektive? Ein Antrag für den CDU-Parteitag könnte der Debatte Schwung verleihen.
Berlin - Soll sich Deutschland nach 1974 und 2006 wieder als Gastgeber für eine Fußball-Weltmeisterschaft bewerben? Die stärkste Regierungspartei CDU wird sich möglicherweise auf ihrem Parteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart zu dieser Frage positionieren. Einen entsprechenden Antrag hat der Kreisverband Rhein-Erft unter der Überschrift "Die Welt zu Gast bei Freunden 2.0" gestellt - in Anlehnung an das WM-Motto von 2006.