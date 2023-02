1 Mesut Özil will offenbar seinen Vertrag bei Basaksehir FK vorzeitig auflösen und seine Karriere beenden (Archivbild). Foto: IMAGO/ANP/Royal Antwerp FC - Istanbul Basaksehir

Am Donnerstag wird Özil bei der Niederlage seines Vereins Basaksehir FK bei Kayserispor bereits zur Halbzeit ausgewechselt. Am Tag danach soll er nicht zum Training erschienen sein. Einem Bericht zufolge will er jetzt seine Karriere beenden.















Link kopiert



Rio-Weltmeister Mesut Özil beendet nach Informationen der türkischen Zeitung Fanatik seine Karriere. Der 34-Jährige soll demnach seinen Mitspielern und den Verantwortlichen bei Basaksehir FK mitgeteilt haben, dass er seinen ursprünglich bis Sommer 2023 gültigen Vertrag vorzeitig auflösen möchte.

Am Donnerstag war Özil bei der Niederlage bei Kayserispor (0:1) bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden. Am Tag danach soll der 92-malige deutsche Nationalspieler nicht zum Training erschienen sein. Stattdessen soll er dem Verein mitgeteilt haben, seine Laufbahn beenden zu wollen.

Özil ließ seine Laufbahn in der Türkei ausklingen, zunächst bei Fenerbahce, dann bei Basaksehir. Vorher spielte der gebürtige Gelsenkirchener in der Bundesliga für Schalke 04 und Werder Bremen. Seine größten Erfolge im Vereinsfußball feierte er bei Real Madrid und beim FC Arsenal. Mit Deutschland wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister.