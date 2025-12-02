Roko Agatic wechselt zum TV Echterdingen, wenn auch erst im Sommer. Die Hintergründe und wer bei seinem künftigen Verein als Übergangstrainer fungieren soll.
Es war ein letzter Versuch, die pikante Angelegenheit zum jetzigen Zeitpunkt noch unter Verschluss zu halten. Trainerthema? „Nö, weiterhin nichts Neues.“ So hatte bis zuletzt der Kommentar aller Beteiligten gelautet. Dabei hatten sich die seit einigen Wochen kursierenden Gerüchte an diesem Montag bereits verdichtet. Und nun, nur einen Tag später, helfen alle Nebelkerzen nichts mehr – die Informationen unserer Zeitung haben sich bestätigt, und die Katze ist aus dem Sack: Der TSV Bernhausen verliert seinen Erfolgstrainer Roko Agatic. Der 45-Jährige wechselt zum Nachbarn und Staffelrivalen TV Echterdingen. Zwar nicht sofort, wie von seinem künftigen Verein erhofft, sondern erst im Sommer. Aber auch so hat die Fußball-Landesliga ihren großen Paukenschlag.