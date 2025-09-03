Fußball: Watzke als DFL-Präsidiumssprecher bestätigt

Hans-Joachim Watzke wird bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga in seinen Spitzenämtern bestätigt. Auch bei einer vieldiskutierten Personalie gibt es Einstimmigkeit.
Berlin - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bleibt Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL). Der 66-Jährige wurde bei der DFL-Generalversammlung in Berlin von den Vertretern der 36 Proficlubs aus der 1. und 2. Bundesliga einstimmig ohne Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt. Satzungsgemäß ist er damit auch weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der DFL GmbH, die neue Amtszeit beträgt vier Jahre.