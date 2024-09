Warum in dieser Woche keine Champions League?

Die Champions League ist in die neue Saison gestartet – und die deutschen Teams haben dabei (größtenteils) überzeugt. Der FC Bayern München fuhr mit einem 9:2 gegen Dinamo Zagreb den höchsten Sieg in der Königsklasse bisher ein, auch Borussia Dortmund (3:0 in Brügge) und Meister Bayer Leverkusen (4:0 in Rotterdam) gewannen die Auftaktpartien. Der VfB Stuttgart nahm bei Titelverteidiger Real Madrid (1:3) zwar nichts Zählbares mit, verkaufte sich aber mehr als teuer.

Für die Fans der Königsklasse und der deutschen Vertreter heißt es in dieser Woche aber erst einmal: nichts ist es mit Spitzenfußball. Die Champions League legt nämlich bereits die erste Pause ein. Der Grund dafür ist die Neustrukturierung der Uefa-Wettbewerbe. Neben der Champions League, die aufgestockt wurde und nun zunächst mit einem sogenannten Liga-Modus gespielt wird, wurde auch die Europa und die Conference League reformiert. Im Zuge dessen hat die Uefa entschieden, dass alle drei Wettbewerbe eine „exklusive“ Woche erhalten, in der die jeweils anderen Wettbewerbe pausieren.

Wann geht die Champions League weiter?

In der Champions League, in der nun 36 statt bisher 32 Teams an den Start gehen, war das bereits in der vergangenen Woche der Fall. In dieser Woche rollt der Ball ausschließlich in der Europa League, die Champions League setzt aus. Damit soll mehr Aufmerksamkeit auf die einzelnen Wettbewerbe gelenkt werden. Übrigens: Am jeweils letzten Spieltag der Ligaphase finden die Partien alle gleichzeitig statt.

Mit dem zweiten Spieltag der Champions League geht es am Dienstag, 1. Oktober, weiter. Anders als in der Auftaktwoche, in der am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gespielt wurde, kehrt die Königsklasse dann zum normalen Format zurück – es wird wieder dienstags und mittwochs gespielt.

Champions League, 2. Spieltag: die Spiele der deutschen Teams (TV, Streaming)

Dienstag, 1. Oktober: VfB Stuttgart – Sparta Prag (18.45 Uhr/DAZN)

Dienstag, 1. Oktober: Borussia Dortmund – Celtic Glasgow (21 Uhr/Prime Video)

Dienstag, 1. Oktober: Bayer Leverkusen – AC Mailand (21 Uhr/DAZN)

Mittwoch, 2. Oktober: RB Leipzig – Juventus Turin (21 Uhr/DAZN)

Mittwoch, 2. Oktober: Aston Villa – Bayern München (21 Uhr/DAZN)

Champions League Ligaphase 2024/25: die Spieltage im Überblick:

1. Spieltag: 17. bis 19. September 2024

2. Spieltag: 01./02. Oktober 2024

3. Spieltag: 22./23. Oktober 2024

4. Spieltag: 05./06. November 2024

5. Spieltag: 26./27. November 2024

6. Spieltag: 10./11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21./22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

Champions League 2024/25: Der Spielplan im Überblick

K.o.-Runden-Play-Offs: 11./12. Februar und 18./19. Februar

Achtelfinale: 04./05. März und 11./12. März

Viertelfinale: 08./09. April und 15./16. April

Halbfinale: 29./30. April und 06./07. Mai

Finale: 31. Mai

Wo findet das das Champions League Finale 2025 statt?

Das Finale der CL-Saison 2024/25 wird am 31. Mai 2025 in der Allianz Arena München ausgetragen. Bereits 2012 fand das Endspiel dort statt, als der FC Bayern gegen den FC Chelsea verlor.