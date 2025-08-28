Fußball-Vorschau: Für den TSV Denkendorf wird es eng

Warum die Partie des Fußball-Bezirksligisten in Geislingen eine Herausforderung wird. In der Kreisliga A kommt es schon zu einem Spitzenspiel.

Nachlegen oder besser machen. Schon vor dem 2. Spieltag der Fußballamateure sind ebendiese voll im Saisonmodus angekommen. Lediglich die Verbandsligisten und Landesligisten haben bereits drei beziehungsweise zwei Partien absolviert – aus regionaler Sicht mit unterschiedlichem Erfolg und entsprechend daraus resultierendem Druck vor der nächsten Partie. Wobei: Druck hat man ja immer und es kommt darauf an, wie man damit umgeht.

Verbandsliga Waren die Gegner so gut oder müssen sich die Kicker des FC Esslingen darauf einstellen, dass sie länger in unteren Tabellenregionen zu finden sein werden? Wobei untere Regionen verharmlosend für die Situation nach drei Spielen ist: Der FCE ist mit null Punkten und einem Torverhältnis von 5:16 Letzter. Die bisherigen Gegner TSV Berg, SSV Ehingen-Süd und Young Boys Reutlingen stehen auf den Rängen eins, fünf und zwei. Also könnte es nach der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den TSV Weilimdorf eine Antwort geben. Denn der Konkurrent ist nach einem Sieg und zwei Niederlagen – zuletzt gab es ein 3:4 gegen den VfR Heilbronn – nur Zwölfter. „Der Trend ist positiv“, antwortet Hofmann auf die Frage, was ihn optimistisch stimmt, und erklärt, dass die Tordifferenz in den drei Spielen geringer geworden ist – 2:8, 1:4, 2:4. Zudem gefällt ihm nach wie vor, was er im Training sieht. Über das mit der Stärke der Gegner hat er sich auch Gedanken gemacht: „Wir hatten kein einfaches Auftaktprogramm, aber was ist schon einfach in der Liga?“ Das wird es auch gegen die Weilimdorfer nicht, die „eine deutlich erfahrenere Mannschaft haben als wir und nach eigener Aussage auf den Ekel-Faktor setzen“, wie Hofmann erklärt. Über Druck will der Coach übrigens nicht sprechen: „Ich sehe es als Chance. Wir haben jetzt innerhalb von zwei Wochen vier Spiele und können da den Auftakt wettmachen.“ Der Einsatz von Luis Miguel Pereira Almeida ist fraglich.

Landesliga

Breite Brust, namhafter Gegner, so lässt sich die Ausgangslage beim TSV Köngen zusammenfassen. Der Aufsteiger ist mit zwei Siegen gestartet und tritt am Samstag zur ungewöhnlichen Anstoßzeit um 18.30 Uhr (Kunstrasen in Altenstadt) beim SC Geislingen an, der nach seiner Auftaktniederlage zuletzt den FV Sontheim mit 5:0 vom Platz gefegt hat. Die Köngener aber haben auch beim jüngsten 2:1 gegen den VfL Sindelfingen gezeigt, dass sie defensiv gut stehen. Und nach vorne haben sie ebenfalls Qualität.

Gemischt ist die erste Zwischenbilanz des FV Neuhausen. Ein Sieg und eine Niederlage heißt es bislang und Trainer Ugur Yilmaz bemängelte in beiden Spielen zu viele individuelle Fehler. Das lässt sich freilich schwer im Training abstellen, also wird er vor dem zweiten Saison-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSGV Waldstetten die Stärken der Mannschaft betonen, die ja vorhanden sind. Die Waldstettener haben bisher ebenfalls eine Partie gewonnen.

Bezirksliga

Mit Ausnahme des TSV Denkendorf bekommen es die Bezirksligisten der Region mit Gegnern zu tun, die erfolgreich in die Saison gestartet sind. Obwohl die zum Auftakt siegreichen Denkendorfer beim mit 0:7 – gegen Topfavorit SV Ebersbach – unter die Räder gekommenen SC Geislingen II antreten, wird es für sie dort eng. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Die Rasenplätze in Geislingen sind gesperrt und wir müssen auf dem Kunstrasen neben dem Stadion spielen. Die Eckfahne ist dort gefühlt eineinhalb Meter vom Sechzehner entfernt“, erklärt Denkendorfs spielender Co-Trainer Georgios Natsis. Nicht nur deshalb erwartet er „ein ganz anderes Spiel“ als beim 2:1 gegen den FV Vorwärts Faurndau . „Da haben wir gesehen, wie wir im Vergleich zu einem Mitaufsteiger dastehen“, sagt Natsis, „wir müssen jetzt die guten Dinge mitnehmen und andere Sachen besser machen.“ Mehr „Zielstrebigkeit im letzten Drittel“ wünscht er sich, will insgesamt aber über den Start nicht meckern.

Das gilt auch für den weiteren Mitaufsteiger TSV RSK Esslingen, der nach dem 2:1-Erfolg beim TSV Oberboihingen zeitgleich im 1. FC Heiningen den von der Papierform deutlich stärkeren Gegner hat – sofern das mit dem Papier nach einem Spiel schon Sinn macht. Aber auf jeden Fall haben die Heininger eine starke Mannschaft und Ambitionen.

Beim FV Plochingen – gegen den 1. FC Donzdorf – und dem TSV Berkheim – gegen den Plochingen-Besieger VfL Kirchheim – geht es dagegen am Sonntag (15 Uhr) darum, nach dem verpatzten Saisonstart schnell das erste Erfolgserlebnis zu holen. Vor allem den 0:5-Startern Berkheim (bei Türkspor Nürtingen) täte das gut.

Kreisliga A

Klar, nach dem 1. Spieltag darf man das Tabellenbild nicht überbewerten. Aber da steht nun mal: 1. TSV Wernau, 2. TV Unterboihingen. Und diese beiden Teams treffen am Sonntag (15 Uhr) beim TVU in Wendlingen aufeinander. Man darf also schon vorsichtig den Begriff „Spitzenspiel“ verwenden. Das trifft auf die Begegnung ASV Aichwald gegen TSG Esslingen am Sonntag (15.30 Uhr) nicht zu. Beide Teams werden von den Experten zwar langfristig auf den vorderen Plätzen erwartet, zum Auftakt gab es aber jeweils eine Niederlage. Bei den Esslingern lag das wohl auch daran, dass Coach Michael Lattacher auf überdurchschnittlich viele Urlauber verzichten musste. „Ich hoffe, dass alle Väter bei der TSG brav mit ihrer Familie im Urlaubs sind“, sagt ASV-Coach Jan Singer, will das aber freilich im Spaß verstanden wissen. „Die TSG hat einen guten Trainer und eine tolle Mannschaft“, sagt er, weiß aber auch um die Stärken seines Teams und setzt auf Sieg, „auch, damit sich die Spieler für die gute Vorbereitung belohnen.“ Von der kann bei der TSG weniger die Rede sein. „Nach dem wackligen Saisonstart von vergangener Woche wäre es schön, den ersten Punkt oder die ersten Punkte einzufahren“, erklärt Pressewart Dominic Hornisch. Und weiter: „Grundsätzlich ist es jedoch auch personell aktuell sehr wild bei uns und vom Kader der vergangenen Woche fehlen fünf Spieler. Drei kommen hinzu und eventuell noch ein paar von unserer spielfreien Zweiten.“ Hornisch fordert einen „kompakteren und konzentrierteren“ Auftritt, „vor allem gegen einen Gegner wie Aichwald“.

Den Esslingern steckt noch die am Ende unglückliche 4:6-Schlappe gegen den TB Ruit in den Knochen. Die TBR-Kicker wollen derweil am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SC Altbach nachlegen. „Altbach bringt den Schwung des Aufstiegs mit. Das kennen wir von uns aus der vergangenen Saison“, sagt Ruits Kapitän Dirk Schimmele, der gemeinsam mit Andreas Böhm und Zweite-Mannschaft-Trainer Burhan Sayyed den urlaubenden Coach Pascal Rückle vertreten wird: „Der Sieg gegen die TSG, der wild war, tat der Stimmung natürlich gut. Wir werden die Altbacher aber auf keinen Fall unterschätzen.“

Thomas Stiehl, der Spielleiter des TSV Deizisau, spricht wohl allen Auftakt-Verlierern aus der Seele: „Wir wollen unbedingt gewinnen, denn 0:4-Punkte wären ein klassischer Fehlstart.“ Das Problem aus seiner Sicht: Gegner SG Eintracht Sir nau am Sonntag (15.30 Uhr) ist in der gleichen Lage. Stiehls einfach klingendes, aber nicht einfach zu realisierendes Konzept: „Wir sollten gewisse Dinge umsetzen, die wir bei der 1:2-Niederlage beim TSV Wendlingen nicht umgesetzt haben.“ Na dann mal los.

Kreisliga B

TSV Deizisau gegen SG Eintracht Sirnau heißt es am Sonntag auch schon um 13 Uhr, wenn die beiden zweiten Teams aufeinandertreffen. Für SGE-II-Trainer Patrick Funk ist es eine Reise in die eigene Vergangenheit und zum „Geheimfavoriten, der am ehesten mit dem für mich klaren Aufstiegsfavoriten TSV Baltmannsweiler mithalten kann“. Funk sieht sein Team als „klaren Underdog“, hofft aber freilich auf eine Überraschung.

Spiele der Woche: TSV RSK Esslingen – 1. FC Heiningen (So., 15 Uhr), TV Unterboihingen – TSV Wernau (So., 15 Uhr).

SGM Wendlingen/Ötlingen startet im WFV-Pokal

1. Pokalrunde

Bei den Männern sind mittlerweile alle Mannschaften aus der Region im WFV-Pokal ausgeschieden, den FV Neuhausen erwischte es in der 3. Runde gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Bei den Frauen steht erst am kommenden Wochenende die 1. Rund an und hier ist Landesligist SGM Wendlingen/Ötlingen gegen den Oberligisten und Regionalliga-Absteiger SV Hegnach in der Außenseiterrolle. Das Spiel wird am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen.

Liga

In die Liga startet das SGM-Team des neuen Trainers Harald Weniger, der Carlo Liotti ablöste, am 14. September, ebenso wie das zweite Team der Spielgemeinschaft und der TSV Deizisau in der Regionenliga.