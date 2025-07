Drei Fußball-Landesligisten sind am Start – Bernd Feyler, Fußball-Chef beim TSV Flacht, rechnet mit eine sehr ausgewogenen Turnier und knappen Spielausgängen.

Bernd Feyler freut sich auf das 9. Eugen-Essig-Gedächtnisturnier. „Wir haben dieses Jahr drei Landesligisten“, sagt der Abteilungschef der Fußballer des TSV Flacht, „das wird ein sehr ausgeglichener Wettbewerb und bestimmt sehr spannend.“

Am Start sind von Mittwoch an der TSV Heimerdingen, die SKV Rutesheim und der SV Leonberg/Eltingen, dazu gesellen sich der Bezirksligist TSV Merklingen sowie die Kreis-A-Ligisten SV Gebersheim und das Team des Ausrichters.

Duell der „Großen“ im Finale 2024: Der TSV Heimerdingen mit Finn Becker (re.) gegen die SKV Rutesheim mit Marcel Held Foto: Andreas Gorr

In den Jahren zuvor haben die Organisatoren des TSV Flacht die höherklassigen Teams ein klein wenig bevorzugt bei der Spielplangestaltung – sie durften Wünsche äußern, wann sie gerne antreten wollten. Dieses Jahr hätte diese kleine Bevorzugung das Orga-Team in die Bredouille bringen können. Ist aber nicht geschehen. Der SV Leonberg/Eltingen hat keine Sonderwünsche geäußert, sodass wir alles entspannt hinbekommen haben. Wir besitzen ja schon ein paar Jahre Erfahrung.“

SKV Rutesheim ist Rekordsieger

Insgesamt ist es bereits die 34. Auflage des traditionellen Vorbereitungsturniers, Rekordgewinner ist die SKV aus Rutesheim mit acht Pokalsiegen. Bernd Feyler glaubt, dass Landesliga-Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen der SKV in diesem Jahr kräftig Paroli bieten wird, der Bezirksliga-Meister sei „sehr gut aufgestellt“ und überdies reise die Mannschaft von Trainer Robert Gitschier als frisch gebackener Supercup-Sieger (4:0 über TASV Hessigheim) „mit breiter Brust“ in Flacht an.

Hochbetrieb beim Finale 2024 im Strafraum des TSV Heimerdingen: Torhüter Lukas Emmrich (vo. re.) kommt vor dem Rutesheimer Janis Lamatsch (hi.) an den Ball. Foto: Andreas Gorr

Für die eigene Mannschaft rechnet der Fußball-Boss des TSV mit einem guten Auftritt, das Team von Spielertrainer Danny Konzek und dem zurückgekehrten Björn Wenninger (vom SV Gebersheim) trainiert wird. Wenninger war bereits von 2007 bis 2014 als Spieler für die Schwarz-Blauen aus Flacht aktiv und feierte 2010 als Meister der Kreisliga A2 den Aufstieg in die Bezirksliga. Seit 2014 war er in verschiedenen Rollen beim SV Gebersheim tätig.

Rückkehr zum TSV Flacht: Björn Wenninger als Coach des SV Gebersheim Foto: Andreas Gorr

Mit Wenninger soll auch ein Stück weit der Erfolg zurückkehren – in den beiden vergangenen Spielzeiten kämpften die Flachter stets gegen den Abstieg. „Solche zwei Saisonen wir die zurückliegenden“, sagt Bernd Feyler, „möchte ich nicht nochmal erleben.“ Ein kleiner Kader sowie vier Spieler mit Kreuzbandrissen konnte das Team nicht kompensieren. Ken Geiger, der als eine Art Sportdirektor wirken wird, hat bereits seine Kontakte spielen lassen und den einen oder anderen Neuzugang verpflichtet.

Lang ist’s her: Benjamin Schäffer (li.), langjähriger Trainer des SV Leonberg/Eltingen, vor zehn Jahren im Trikot des TSV Merklingen. Foto: Andreas Gorr

Das sportliche Vorsaison-Menü ist angerichtet, ob der Wettergott ein Fußball-Freund und dem TSV Flacht wohl gewogen ist, steht indes noch nicht fest – für Mittwoch berichten die Wetter-Apps gute Bedingungen, der Donnerstag könnte aber verregnet werden. Man nimmt es, wie es kommt. Über eine Tatsache ist Bernd Feyler aber schon vor dem ersten Anpfiff glücklich: Er kann sich eigentlich blind auf die regelmäßigen Teilnehmer verlassen. Kaum sind die Anfragen abgeschickt, folgen die Zusagen. „Das belegt die Verbundenheit der Vereine aus dem Altkreis“, betont der Flachter. Nur auf dem Platz, wenn der Ball von Mittwoch an rollt, da hört die gegenseitige Freundschaft auf.

Turnierzeitplan

Mittwoch

TSV Heimerdingen – SV Gebersheim (17.45)SV Leonberg/Eltingen – TSV Merklingen (19)TSV Flacht – TSV Heimerdingen (20.15)

Donnerstag

SKV Rutesheim – SV Leonberg/Eltin. (17.45)SV Gebersheim – TSV Flacht (19)TSV Merklingen – SKV Rutesheim (20.15)

Montag

Spiel um Platz 5 (17.45)Spiel um Platz 3 (19)Finale (20.15)