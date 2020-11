11 Spitzname „Diamantenauge“: Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB Stuttgart – eine Aufstellung über seine Toptransfers bei dem Fußball-Bundesligisten finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Der Engländer Jude Bellingham (17) gilt als eines der größten Talente im internationalen Fußball. Dass er derzeit bei Borussia Dortmund und nicht beim FC Arsenal spielt, hat auch mit dem Sportdirektor des VfB Stuttgart zu tun.

Stuttgart - Sven Mislintat (48) ist nicht nur Sportdirektor des VfB Stuttgart, er hat auch eine interessante Vergangenheit im Fußball-Geschäft. Unter anderem arbeitete er als Chefscout bei Borussia Dortmund und dem FC Arsenal, erwarb sich in dieser Zeit den Spitznamen „Diamantenauge“. Und hatte auch ein Talent im Blick, das zwar zu den größten Versprechen des englischen Fußballs gehört, derzeit aber nicht in England spielt. Was auch an Sven Mislintat liegt – behauptet zumindest Tony Adams, der legendäre Abwehrrecke, der zwischen 1983 und 2002 mehr als 500 Spiele für den FC Arsenal machte und 66 mal das englische Nationaltrikot trug.

Dessen Geschichte geht so: Sven Mislintat habe als Chefscout des FC Arsenal das große Potenzial erkannt, das in Jude Bellingham (17) steckt, wollte das Riesentalent, das in dieser Woche erstmals zum Kader des englischen Nationalteams gehört, von Birmingham City nach London holen. Wie Adams gegenüber „Sky Sports“ erklärte, sei Mislintat von dem Mittelfeldspieler „absolut begeistert“ gewesen. Und trotzdem ist der Jungstar in diesem Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt – für eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro.

Adams: „Nicht beim richtigen Verein“

Dies lag laut Adams daran, dass Mislintat im April 2019 neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart wurde. Der FC Arsenal präsentierte, nach einer internen Umstrukturierung, im Juli 2019 Edú Gaspar als neuen Technischen Direktor, der das Potenzial von Bellingham etwas anders einschätzte. „Er kam aus Brasilien, hatte keine Erfahrung in Europa und in England. Der Deal wurde wegen dieses Übergangs verpasst“, sagte Tony Adams, „Bellingham ist ein großartiges Talent, aber leider ist er nicht zum richtigen Verein gewechselt.“ Sondern zu Borussia Dortmund.

Bei dem Bundesligisten hat Bellingham in dieser Saison schon elf Pflichtspiel-Einsätze absolviert, Trainer Lucien Favre setzt auf den Jungprofi aus England. Dass er die Möglichkeit dazu hat, liegt auch an Sven Mislintat. Zumindest ein bisschen.

