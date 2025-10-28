Bei einem Sieg in der zweiten Bundesliga feiern die Fußballerinnen des VfB Stuttgart mit Wasser. Sollten sie nach dieser Saison als Aufsteigerinnen in die Bundesliga feststehen, werde in der Kabine mit Wein angestoßen, verspricht Leonie Schetter. Die 19-Jährige aus Kernens Ortsteil Stetten ist nach vier Jahren bei der TSG Hoffenheim im Sommer zum VfB gekommen.

Man sollte meinen, dass Leonie Schetter die Entscheidung leicht gefallen ist. Nicht nur sportlich sprach vieles für den Wechsel zum VfB Stuttgart. Etwa die Nähe zur Heimat. Gerade mal zwölf Kilometer liegen zwischen dem Heimatort und dem Stadiongelände in Bad Cannstatt. Und, dass sie von klein auf schon Fan des Clubs aus der Landeshauptstadt ist. Doch die Entscheidung, nach fast vier Jahren von der TSG Hoffenheim wegzugehen, ist ihr nicht leicht gefallen. Stuttgarts Trainer Heiko Gerber hat aber Überzeugungsarbeit geleistet.

Zwei Tore gegen den VfB erzielt

Als Leonie Schetter vor rund vier Jahren vom Remstal nach Hoffenheim ging, nahm sie dafür den Auszug aus dem Elternhaus und einen Schulwechsel in Kauf. Damals steckte der Frauenfußball beim VfB Stuttgart noch in den Kinderschuhen. Am 31. Mai 2021 wurde die erste Frauenfußballabteilung in der Geschichte des Traditionsvereins gegründet. Leonie Schetter beobachtete zunächst aus der Ferne, wie der sportliche Samen keimte und bald schon stattlichen Blüten trieb. Und sie erlebte es dann auch hautnah. Beim Spitzenspiel in der Saison 24/25 in der Regionalliga zwischen der TSG II und dem VfB, das 2:2 endete, war Leonie Schetter an beiden Toren für die Hoffenheimerinnen beteiligt. Am Ende aber stiegen die Stuttgarterinnen in die zweite Bundesliga auf, und Leonie Schetter erkannte – auch dank eines überzeugenden Heiko Gerbers – dass auf sie eine bessere fußballerische Zukunft in der Heimat wartet.

Leonie Schetter hat beim TV Stetten mit dem Fußballspielen begonnen. Während sie nur bis zur E-Jugend dort blieb und dann zum FSV Waiblingen wechselte, wo sie mit Jungs trainierte und spielte, kickt ihr Vater, 39 Jahre, bis heute noch dort, und zwar bei den Männern in der Kreisliga B auf dem rechten Flügel. „Das macht er ganz gut“, sagt die Tochter, die seit der U16 das deutsche Nationaltrikot trägt und in bisher 23 U-Länderspielen sechs Tore erzielt hat.

Beim TV Stetten auch Handball gespielt

Weil beim Turnverein Stetten nicht nur der Fußball, sondern vor allem der Handball eine bedeutende Rolle spielt, hat auch Leonie Schetter die Kugel lange in die Hand genommen. Eigentlich, erzählt sie, habe sie erst mit Handball aufgehört, als sie im Alter von gerade mal 16 Jahren nach Hoffenheim ging. Bei der TSG absolvierte Leonie Schetter 22 Partien für die U17, bevor ihr der Sprung in den Regionalliga-Kader gelang. Insgesamt 52 Partien bestritt die Stettenerin für die TSG II. Jetzt gehört sie in Stuttgart zum Stammpersonal. Seitdem sie beim VfB spielt, bei dem sie einen Vertrag bis 30. Juni 2027 unterschrieben hat, stand sie in sieben der bisherigen acht Begegnungen in der zweiten Fußball-Bundesliga auf dem Platz.

In den Schoß der Familie ist Leonie Schetter ebenfalls zurückgekehrt. „Ich wohne wieder bei meinen Eltern“, sagt sie mit einem Grinsen. Und damit auch wieder unter einem Dach mit ihrem 17-jährigen Bruder und ihrer elf Jahre alten Schwester, die wie sie früher auch zweigleisig fährt, beim TVS Handball spielt und Fußball in der Spielgemeinschaft Mädchen der Spvgg Rommelshausen und des SV Fellbach. „Ich denke, bei ihr wird es am Ende aber auch der Fußball werden. Sie hat schon bei uns im Training zugeschaut“, sagt Leonie Schetter, die nicht nur fußballerisch in der Heimat angekommen ist. „Der Druck ist für mich hier schon größer“, sagt die Stettenerin mit einem Lächeln. Denn Familie und Freunde haben zu den Heimspielen kurze Wege und sind viel häufiger als Zuschauende dabei.

Neben der wiedergewonnenen Nähe zur Familie genießt Leonie Schetter auch, dass sie wieder mehr Zeit für ihre alten Freunde hat, die mitten drin in der Vorbereitung aufs Berufsleben stecken. „Mit denen ist es immer ganz entspannt, wir kommen halt aus einem Dorf“, sagt sie. Vielleicht ist sie auch deshalb so geerdet. Zwar konzentriert sich Leonie Schetter nach erfolgreicher Fachhochschulreife im Moment voll auf den Fußball und den VfB, will aber irgendwann in den nächsten Monaten entscheiden, ob sie zudem ein Studium oder eine Ausbildung beginnt. „Noch weiß ich nicht, in welche Richtung es geht.“

Doch Leonie Schetter weiß, dass die Karriere als Fußballerin nicht ewig dauert, und Verletzungen Pläne zunichte machen können. Schon drei Bänderrisse – „zweimal im linken Knöchel und einmal im rechten“ – sowie ein Riss des Syndesmosebands hat sie bereits hinter sich. „An Verletzungen denke ich nicht, wenn ich auf dem Platz stehe“, sagt Leonie Schetter. Ihr Fokus liegt darauf, eine erfolgreiche Saison mit den Stuttgarterinnen zu spielen. Und sollte der aktuell Tabellenzweite am Ende tatsächlich ins Oberhaus aufsteigen, wird die schnelle Außenbahnspielerin aus dem Remstal dafür sorgen, dass in der Kabine mit Stettener Wein anstatt Wein angestoßen wird.