1 Viermal trafen die Fellbacher den Ball ins Tor des SC Michelbach/Wald. Foto: Archiv

Das Fellbacher Team gewinnt das Halbfinale im Verbandspokal gegen den SC Michelbach/Wald mit 4:0.











Link kopiert



In der vergangenen Saison sind sie noch im Viertelfinale des württembergischen Pokalwettbewerbs am TSV Heubach gescheitert (0:2), in dieser Saison stehen die Ü-32-Fußballer des SV Fellbach im Finale. In der Vorschlussrunde der besten vier Mannschaften besiegte das Team um das Trainer-Duo Thomas Frank und Matthias Daniel am Samstagnachmittag die Vertretung des SC Michelbach/Wald souverän mit 4:0.