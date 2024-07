1 Der TSV Heimerdingen (weiße Trikots) wehrte sich lange und intensiv gegen das Pokal-Aus – am Ende jubelte aber die SGS Großaspach. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Fußball-Verbandsligist aus Heimerdingen unterliegt in Runde zwei des Verbandspokals trotz zweimaliger Führung Oberligist SGS Großaspach 2:4 nach Verlängerung.











Link kopiert



Die Überraschung im Verbandspokal stand kurz bevor, ist aber ausgefallen: Fußball-Verbandsligist TSV Heimerdingen unterlag am Sonntag vor rund 500 Zuschauern auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße dem Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach in der zweiten Runde mit 2:4 (1:0, 2:2) nach Verlängerung.