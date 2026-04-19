Die Echterdinger behaupten sich beim Seriensieger Young Boys Reutlingen mit 1:0 und schaffen damit ein Novum in dieser Saison. Zwei Spieler werden zu den Matchwinnern.

Wer soll diese Mannschaft stoppen? Das hatte sich in der württembergischen Verbandsliga mit Blick auf den von Sieg zu Sieg eilenden Spitzenreiter Young Boys Reutlingen mittlerweile die ganze Staffel gefragt. Seit diesem Sonntag gibt es eine Antwort – und es ist die gleiche überraschende wie schon in der Hinrunde. Ja, die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen haben es tatsächlich erneut getan: Favoritensturz, Teil zwei. Nach dem 2:1 vom Oktober wurde das Filderteam für den designierten Meister auch dieses Mal zum Stolperstein. Aktueller Endstand unter der Achalm: ein 1:0. Es sind die bislang beiden einzigen Niederlagen des Gegners in der laufenden Saison.

„Wer das zweimal schafft, macht wohl schon etwas richtig“, frohlockt der Calcio-Trainer Francesco Di Frisco. Für sein eigenes Team sind es drei Big Points im Kampf um den Klassenverbleib. Punkte, die allerdings auch nötig waren, nachdem die direkte Konkurrenz aus Schwäbisch Hall und Weilimdorf tags zuvor vorgelegt hatte. Als Elfter bleiben die Echterdinger zwar in der kritischen Zone, haben in der Tabelle aber wieder aufgeschlossen.

Retter in der zweiten Hälfte: der Torhüter Ali Bozatziolou. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Matchwinner waren Qlirim Zekaj und der Torhüter Ali Bozatziolou. Der eine, Zekaj, erzielte mit einem satten 15-Meter-Schuss kurz vor der Pause das letztlich entscheidende Tor (45.). Die Vorarbeit kam dabei von Dan Constantinescu und Nick Olteanu – beteiligt waren also ausgerechnet alle drei Ex-Reutlinger gegen ihren alten Verein. Und der andere, Bozatziolou, hielt darauf mit mehreren Paraden die Führung fest. Hinzu kam bei einem Lattentreffer der Gastgeber das nötige Quäntchen Glück.

Di Friscos Fazit: „Mit Ball hat mir unser Spiel nicht so gefallen – aber gegen den Ball war das top. Die Jungs haben wie eine Männermannschaft verteidigt.“ Offenbar zum Frust seines Gegenübers. Der Young-Boys-Coach Volker Grimminger musste wegen Reklamierens mit Gelb-Rot hinter die Bande.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Ali Bozatziolou (Nominierungen: 3). Der Keeper war in der zweiten Hälfte Turm in der Schlacht. Vor allem ihm hatten es die Echterdinger zu verdanken, dass die Null stehen blieb.

Young Boys Reutlingen: Welsch – Wagner, Cabraja, Herberth (76. Drljo) – Haussmann – Dünkel (56. Diescher), Chatzimalousis (70. Gaiser), Aktepe, Lennerth (81. Tasdögen) – Iggoute, Galic.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Casian-Matei Ulici (85. Isik), Olteanu, Zweigle, Vieira – Constantinescu – Kaligiannidis (70. Schlotterbeck), Philipp Seemann, Zekaj, Amenta (70. Andrei-Lucian Ulici) – Borges Da Silva (87. Vittorio).