Die Echterdinger behaupten sich beim Seriensieger Young Boys Reutlingen mit 1:0 und schaffen damit ein Novum in dieser Saison. Zwei Spieler werden zu den Matchwinnern.
Wer soll diese Mannschaft stoppen? Das hatte sich in der württembergischen Verbandsliga mit Blick auf den von Sieg zu Sieg eilenden Spitzenreiter Young Boys Reutlingen mittlerweile die ganze Staffel gefragt. Seit diesem Sonntag gibt es eine Antwort – und es ist die gleiche überraschende wie schon in der Hinrunde. Ja, die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen haben es tatsächlich erneut getan: Favoritensturz, Teil zwei. Nach dem 2:1 vom Oktober wurde das Filderteam für den designierten Meister auch dieses Mal zum Stolperstein. Aktueller Endstand unter der Achalm: ein 1:0. Es sind die bislang beiden einzigen Niederlagen des Gegners in der laufenden Saison.