Fußball-Verbandsliga: Wieder mal ein kompletter Neustart

1 Die Fußball-Mannschaft des SV Fellbach in der Verbandsliga-Saison 2025/2026. Foto: privat/cf

Der SV Fellbach startet an diesem Samstag mit der Partie beim TSV Weilimdorf in die neue Saison – mit einem neuen Trainer-Duo und 16 neuen Spielern.











Mit einer deutlichen 0:6-Niederlage im finalen Heimspiel gegen den SSV Reutlingen haben die Vorzeige-Fußballer des SV Fellbach die vergangene Saison in der Oberliga beendet. Der Abstieg des Aufsteigers war bereits vorher festgestanden. Eine Überraschung war er nicht, hatten doch 16 Spieler nach dem Meisterstück in der Verbandsliga-Saison 2024/2025 den Klub verlassen gehabt. Jetzt geht es also wieder in der Verbandsliga um Tore und Punkte – erstmals an diesem Samstag, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger TSV Weilimdorf (Meister der Staffel 2 der Landesliga). Und wieder hat sich das Personalkarussell kräftig gedreht. Diesmal haben 18 Spieler – zum Teil schon in der vergangenen Winterpause – den SVF verlassen, 16 neue Protagonisten haben angeheuert. Und in den Brüdern Kiriakos, 35, und Nicos Gountoulas, 33, hat auch ein neues Trainer-Duo das Kommando übernommen. Nach Mario Marinic. der die Mannschaft zwei Jahre angeleitet hatte und den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga schaffte, sowie Tomislav Zoric, der die schwierige Aufgabe dann in der Oberliga übernommen hatte, ist es der dritte Trainerwechsel binnen kurzer Zeit.