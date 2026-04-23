Fußball-Verbandsliga: Wer kommt nach dem VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers?

Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt am Sonntag den punktgleichen TSV Weilimdorf. Was im Prestigeduell alles auf dem Spiel steht und wie es in den jeweiligen Trainerfragen aussieht.
Der VfB Stuttgart ist die Nummer eins im hiesigen fußballerischen Treiben, gefolgt mit weitem Abstand vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Und dann? Bei längerem Überlegen und Durchgehen der Ligen kommt im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen ein Club zum Vorschein, den man auf dem Treppchen nicht erwartet hätte: ungläubiges Staunen, aber ja, richtig, der Verbandsligist TSV Weilimdorf. Nur wenige nehmen davon wirklich Notiz. Ein Fakt, welcher den Trainer Oliver Stierle ärgert und den er bei seinen finalen Vertragsverhandlungen mit den Verantwortlichen an der Giebelstraße noch anbringen möchte. Er wünscht sich mehr Werbung in eigener Sache. „Es wird kaum registriert, was die Mannschaft leistet, im Ort sieht man fast nur Plakate von der TSV- Futsalmannschaft“, sagt Stierle. Er geht aber davon aus, dass unter anderem auch dieser Punkt geklärt werden kann und „es mit mir in Weilimdorf auch nach dieser Saison weitergeht“.