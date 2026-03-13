Fußball-Verbandsliga: Vor drittem Schlüsselspiel – Torhüter-Not beim TSV Weilimdorf

Vor dem wegweisenden Duell gegen die TSG Tübingen fehlen gleich zwei Keeper und der Torwarttrainer muss auf die Bank. Gelingt dem Aufsteiger dennoch der Brustlöser im Abstiegskampf?
Finaler Akt des wegweisenden Auftaktprogramms des TSV Weilimdorf: An diesem Samstag (15 Uhr) tritt der Fußball-Verbandsligist beim Tabellennachbarn TSG Tübingen an. Es ist das dritte Spiel in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Erneut könnte dem Tabellenzwölften also ein Schritt in Richtung Rettung gelingen – und ein Verfolger distanziert werden.