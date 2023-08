Wechselrausch in der „Wahnsinnsliga“

1 Der Knallertransfer dieses Sommers: der Ex-Bundesliga-Profi Alexander Farnerud, der nun in Echterdingen spielt. Doch auch bei der Konkurrenz hat sich einiges getan. Foto: Baumann

Der SV Fellbach startet als Favorit, dies mit pikanter Hintergrundnote. Doch die Zahl der ambitionierten Mitbewerber ist groß. Und ein Aufsteiger peilt sogar den Durchmarsch an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für Giuseppe Iorfida, den Trainer des Aufsteigers TV Echterdingen, ist es in dieser Saison nicht weniger als „eine Wahnsinnsliga – vielleicht die beste Verbandsliga, die es je gegeben hat“. In eine ähnliche Richtung geht die Einschätzung des Amtskollegen Francesco Di Frisco beim Ortsnachbarn Calcio. Jener ist nach eigener Aussage „fast erschrocken“, als er dieser Tage einen Blick über die Kader der beteiligten Mannschaften warf. Seine Beobachtung: „Brutal, was da teilweise geschehen ist.“ Wobei anzumerken wäre: Auch sein eigener Verein hat sich nicht lumpen lassen.