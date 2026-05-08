Im Kampf um den Klassenverbleib tritt der TSV Weilimdorf am Samstag in Schwäbisch Hall an. Ein Sieg würde die Arbeit des Sportlichen Leiters erleichtern.
Ein Sieg des TSV Weilimdorf an diesem Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall würde die Arbeit von Michael Bachmann erheblich erleichtern. Denn damit würde der Aufsteiger einen großen Schritt in Richtung Verbleib in der Fußball-Verbandsliga machen. Als Sportlicher Leiter der Nord-Stuttgarter arbeitet Bachmann seit Wochen am Kader für die kommende Saison. Doch etliche Zusagen von aktuellen Spielern und potenziellen Neuzugängen stehen noch aus. Der erfahrene Funktionär weiß auch, woran das liegt: „Viele bitten um etwas Zeit. Da geht es in erster Linie darum, dass sie schauen wollen, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen.“