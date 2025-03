Landesligist SKV Rutesheim reist nach zwei Siegen mit breiter Brust zum FSV Waiblingen, Verbandsligist TSV Heimerdingen hofft nach zwei Niederlagen auf Punkte gegen die SF Dorfmerkingen.











Das Spitzenspiel des 19. Spieltags in der Landesliga findet bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) statt: Die SKV Rutesheim tritt nach zwei Siegen in diesem Jahr und dem Sprung auf Rang vier in der Tabelle mit breiter Brust beim Tabellenzweiten FSV Waiblingen an, der vergangene Woche den Platz an der Sonne nach einer 0:2-Niederlage beim TSV Crailsheim an die Spvgg Satteldorf abgeben musste. Allzu hoch will SKV-Trainer Christopher Baake dieses Ergebnis allerdings nicht hängen: „Crailsheim hat in dieser Saison noch kein Spiel zu Hause verloren, da tun sich alle Auswärtsmannschaften schwer“, relativiert er.