Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Zwei Ziele für den Rest der Saison

1 Zurück im Training, aber nicht im Kader: Marko Gaspar, die eigentliche Nummer eins beim TV Echterdingen. Foto: Günter Bergmann

Was machen mit einer Saison, die mit dem Abstieg enden wird und deren sportliche Relevanz längst flöten gegangen ist? Diese Frage dürfte sich auch der ein oder andere beim Tabellenletzten der Fußball-Verbandsliga stellen. Vor dem Spiel an diesem Samstag bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall (14 Uhr) bestehen für den TV Echterdingen längst nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Der Trainer Valentin Haug hat dennoch eine Antwort parat. Mit Blick auf das Restprogramm der aktuellen Punkterunde sagt er: „Diese fünf Partien auf so einem hohen Niveau werden uns in der nächsten Saison helfen.“ Entwicklung lautet das Stichwort – als Mannschaft und in Bezug auf die einzelnen Spieler.