Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Was dem Trainer Haug Anerkennung für den Gegner abnötigt

Was dem Trainer Haug Anerkennung für den Gegner abnötigt

1 Trotz erneuter Niederlage diesmal wenig zu kritisieren: der Echterdinger Trainer Valentin Haug. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Echterdinger verlieren mit einem 2:4 in Neckarsulm zum fünften Mal in Serie, schlagen sich beim neuen Tabellenführer aber achtbar. Ein Spieler feiert sein Startelf- und Ligadebüt.











Fünftes Spiel seit Anfang September, zum fünften Mal null Punkte – und in der Tabelle in dieser Saison nun erstmals auf einem Abstiegsplatz. Das alles klingt nicht gut. Und dennoch: Anders als zuletzt hat der Trainer Valentin Haug seinen Verbandsliga-Fußballern des TV Echterdingen wenig vorzuwerfen. „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner ein gutes Spiel gemacht“, sagt er nach der 2:4-Niederlage beim neuen Tabellenführer Türkspor Neckarsulm. Eine Einschätzung, die in Anbetracht der Umstände umso mehr gilt. Unterwegs war der Filderclub mit einem Notaufgebot.