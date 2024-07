Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Überraschung vor dem Trainingsauftakt – Coach Rizzo ist weg

1 Nicht mehr Trainer beim TV Echterdingen: Antonino Rizzo. Foto: Archiv Günter Bergmann

Aus beruflichen Gründen gibt der Trainer des Fußball-Verbandsligisten sein Amt auf. Der Nachfolger steht bereits fest.











Am 15. Juli ist Trainingsauftakt beim Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen. Einer wird dabei fehlen: der bisherige Trainer Antonino Rizzo. Aber nicht nur an diesem Datum, sondern generell. Der Übungsleiter legte überraschend während der vergangenen Woche sein Amt nieder. Was ist passiert? „Nichts dramatisch beziehungsweise keine Streitigkeit, sagt Rizzo mit Nachdruck. Vielmehr habe sich für ihn kurzfristig eine neue berufliche Perspektive ergeben.