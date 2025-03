Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Trotz Transferkracher-Duo die nächste Enttäuschung

1 Erstmals im Echterdinger Trikot: Royal-Dominique Fennell und Mijo Tunjic (von links). Foto: Günter Bergmann

Der TV Echterdingen unterliegt mit den Debütanten Fennell und Tunjic gegen Oberensingen 0:3. Praktisch schon das Aus im Kampf gegen den Abstieg? Wie sich die beiden prominenten Neuen schlagen und welche Chancen der Trainer nun noch sieht.











Seine Gemütslage beschrieb der Trainer Valentin Haug mit nur einem Wort: „Enttäuscht.“ Als neutraler Beobachter muss man derweil die Frage stellen: alles versucht – und schon alles verloren? Geholfen hat jedenfalls auch der kurzfristige doppelte Transferkracher nichts: Wie berichtet hatte der Fußball-Verbandsligist TV Echterdingen am Freitag mit der Verpflichtung der beiden Ex-Kickers-Profis Mijo Tunjic und Royal-Dominique Fennell aufhorchen lassen, beide aus der „Konkursmasse“ des JC Donzdorf. Ein Ausrufzeichen im Abstiegskampf, fürwahr. Und dennoch: Trotz des prompt in der Startelf stehenden Hoffnungsträger-Duos setzte es an diesem Spieltag die nächste Niederlage. Nach dem 0:3 zuhause gegen die TSV Oberensingen bleibt der Filderclub in der Tabelle abgeschlagener Letzter.