Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Spieler mit prominentem Namen schockt den TV Echterdingen

Die Verbandsliga-Fußballer des TV Echterdingen schrammen nach guter Leistung beim VfR Heilbronn an wichtigem dritten Saisonsieg vorbei.











Der Schlusspfiff ertönte, ein Teil der Spieler des TV Echterdingen ließ sich enttäuscht zu Boden fallen, andere hielten sich die Hände vor das Gesicht, während Trainer Valentin Haug an der Seitenlinie ins Leere starrte. Dabei hatten die Echterdinger das Verbandsliga-Kellerduell beim Aufsteiger VfR Heilbronn gar nicht mal verloren. Dennoch: das 1:1 hatte den Charakter „einer gefühlten Niederlage“, sagte Haug. Grund: Der Ausgleich fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. „Danach war Schluss“, so der Übungsleiter.